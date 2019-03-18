Компания Apple представила новые iPad Air и iPad Mini

Корпорация Apple представила новые модели планшетов iPad Air и iPad Mini, сообщается в понедельник, 18 марта, на сайте компании.

Обновленный iPad Air оснащен экраном Retina с диагональю 10,5 дюйма (26,6 см), процессором последнего поколения A12 Bionic и новым дисплеем с технологией True Tone, благодаря которой изображение на дисплее выглядит более естественно и комфортно для глаз в любых условиях.

Экран нового iPad Mini будет такого же размера, как и раньше (20 см), но теперь планшет получил процессор A12 Bionic. Кроме того, на устройстве можно будет использовать стилус Apple Pencil.

Доступные объемы памяти для планшетов — 64 и 256 Гб. Цена за iPad Air начинается с $499, а за iPad Mini — с $399.

15 марта стало известно, что Apple представит 13-ю версию мобильной операционной системы iOS на Конференции для разработчиков операционных систем Apple WWDC 2019, которая пройдет 3 июня в Выставочном центре Сан-Хосе в Калифорнии.

Также компания расскажет о своих достижениях в сфере искусственного интеллекта, здоровья, фитнеса, дополнительной реальности и других направлениях, а приглашенные специалисты проведут ряд практических занятий и семинаров.