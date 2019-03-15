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Названа дата презентации iOS 13 от Apple

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американская компания Apple представит 13-ю версию мобильной операционной системы iOS на Конференции для разработчиков операционных систем Apple WWDC 2019. Об этом пишет The Verge.

Пройдет мероприятие 3 июня в Выставочном центре Сан-Хосе в Калифорнии. По мнению специалистов, в новой операционной системе ожидается ряд серьезных изменений. В частности, одним из нововведений будет темная тема. Как пишет «Ридус», такое оформление интерфейса уже предусмотрено в macOS Mojave, однако в iPhone и iPad его до сих пор не было.

Также компания расскажет о своих достижениях в сфере искусственного интеллекта, здоровья, фитнеса, дополнительной реальности и других направлениях, а приглашенные специалисты проведут ряд практических занятий и семинаров.

Весенняя презентация Apple пройдет 25 марта в калифорнийском Купертино. Ожидается, что там представят стриминговый сервис, который будет конкурировать с Netflix.

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