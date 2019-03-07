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Apple разрешила чинить iPhone с неоригинальными батареями

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Корпорация Apple разрешила устанавливать в iPhone неоригинальные батареи, и смартфоны с ними будут принимать в ремонт. Об этом сообщило в среду, 6 марта, «Федеральное агентство новостей».

При этом в официальных сервисах компании будут придерживаться новых правил, согласно которым если проблема у владельца iPhone не связана с батареей, то замена других элементов устройства обойдется ему в стандартную плату.

Неоригинальный аккумулятор также можно будет заменить на «родной» по стандартной цене.

21 февраля пресненский суд Москвы обязал «Apple Россия» выплатить 450 тыс. рублей владельцам iPhone, которые перестали работать раньше положенного срока. Отмечается, что гарантийный срок установлен производителем в течение одного года, но прослужить устройства должны как минимум пять лет.

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