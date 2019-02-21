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СМИ сообщили о скором совместном выпуске кредитной карты Apple и Goldman Sachs

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Apple в ближайшие дни собирается начать тестирование собственной кредитной карты, которую компания выпустит с банком Goldman Sachs. Официальный запуск проекта запланирован в 2019 году, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Карта будет работать в системе MasterСard. Предполагается, что владельцы будут получать около 2% кэшбэка при обычных покупках. Возврат средств на карту будет еще больше при приобретении товаров Apple и при оплате сервисов компании.

По словам источников, держатели карт не получат никаких льгот, но захотят ее получить, поскольку она будет лучше интегрирована в iPhone, то есть встроена в приложение Wallet. Ожидается, что оно будет предупреждать о сохранении нужной суммы на балансе, анализировать привычки своего владельца и напоминать о необходимости оплаты кредита до просрочки.

В настоящее время у Apple есть платежный сервис Apple Pay. Компания берет с банков небольшую комиссию за каждую трансакцию. По мнению разработчиков, новая система позволит увеличить количество пользователей сервиса и даст возможность зарабатывать больше, сообщает телеканал «360».

Деловой портал Fast Company опубликовал рейтинг инновационных компаний, в котором компания Apple за год опустилась с 1-го на 17-е место.

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