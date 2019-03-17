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Apple Watch с ошибками анализируют данные о работе сердца

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Фото: Global Look Press/Dinendra Haria/ZUMAPRESS
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Корпорация Apple совместно со Стэнфордским университетом провела исследование точности работы своих «умных» часов Apple Watch по отслеживанию аномалий и нарушений сердцебиения носителя, а также уведомлению его о необходимости обратиться к врачу. Результаты проведенной работы были опубликованы на сайте университета в субботу, 16 марта.

Всего в исследовании приняли участие 400 тыс. владельцев Apple Watch. Это самый масштабный научный проект по изучению технологий по отслеживанию сердцебиения.

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По итогу работы оказалось, что лишь 0,5% участников (около 2 тыс. человек) получили от часов уведомления о нарушениях в работе сердца. Последовавшие за этим тесты на ЭКГ показали, что у 84% из получивших уведомления действительно была фибрилляция предсердий (или мерцательная аритмия, один из самых распространенных видов нарушения работы предсердий).

По мнению ученых, в настоящий момент технология мониторинга сердечного ритма в Apple Watch работает неидеально и нуждается в дальнейшем улучшении. Один из руководителей исследования профессор Минту Турахиа считает, что у пользователей не могла гарантированно отсутствовать фибрилляция предсердий в случаях, когда часы не находили у своих владельцев нарушений в работе сердца.

«Нужно еще работать, чтобы понять, как именно данные из этой технологии могут быть внедрены в современную медицинскую практику», — отметила кардиолог Стэнфордской школы медицины и одна из руководителей исследования Кеннет Махаффи.

Первая модель «умных» часов Apple Watch была представлена в сентябре 2014 года. В четвертом поколении гаджета появилась технология проведения 30-секундной ЭКГ. Помимо этого, установлено, что часы определяют диабет у своего носителя с точностью 85%.

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