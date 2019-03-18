Найденная в квартире в Москве девочка начала говорить

Пятилетняя девочка, найденная в московской квартире на Ленинградском шоссе, начала произносить отдельные слова, но только шепотом. Об этом 18 марта сообщил «РИА Новости» главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

«Изменения в состоянии есть, при активной работе с докторами, психологами, она уже начинает говорить отдельные слова, повторяет. Не предложения пока, но называет предметы, узнает мультяшных героев, вещи, которые ей подарили, — говорит, «красивые», — сказал он.

По словам Османова, ребенок разговаривает шепотом, так как не хочет, чтобы посторонние ее услышали. Главврач оценил медицинское состояние девочки как удовлетворительное.

В департаменте социальной защиты Москвы рассказали, что после выписки из больницы девочка может быть отправлена в учреждение соцзащиты.

12 марта Ирину Гаращенко, мать ребенка, арестовали на два месяца по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. В ходе заседания 47-летняя подозреваемая заявила, что вся ситуация вокруг нее и ее дочери — провокация. Также она отрицала, что ее действия могли угрожать жизни ребенка.

10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка. По словам соседей, которые вызвали правоохранителей из-за непрекращающегося плача девочки, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, в которой находился ребенок, не соответствовала санитарным нормам и была завалена гниющим мусором.

Мать девочки задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Также сообщалось, что у ребенка были выявлены признаки анорексии и отсутствие социальных навыков. В частности, она не умеет разговаривать и одеваться, а при виде людей кричит и плачет. Кроме того, на ее шее было обнаружено вросшее в кожу украшение.