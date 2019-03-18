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В Москве СК начал проверку по факту смерти оставленного в квартире ребенка

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Фото: пресс-служба СКР
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В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик, оставленный родственниками в квартире в одиночестве. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Собеседник отметил, что ребенок проживал вместе с мамой и бабушкой, однако за ним никто не присматривал. При этом в квартире скопилось много мусора.

«По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли, он также не получал необходимой пищи. 12 марта он скончался от остановки сердца, врачи спасти его не смогли», — сообщили в медслужбах.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что по факту случившегося СК начал доследственную проверку. Мать и бабушку ребенка уже опросили, также правоохранители поговорили с соседями. Отмечается, что мальчик страдал психическим расстройством. Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться.

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