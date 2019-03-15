У брошенной в квартире девочки нашлись трое родственников

В московские органы соцзащиты обратились трое родственников пятилетней девочки, которую мать оставила в захламленной квартире без еды и воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

Как уточняет «Интерфакс», ребенка готовы забрать родная тетя, двоюродный дедушка и жена двоюродного дяди. Последние несколько лет они не поддерживали отношения с матерью девочки.

В пресс-службе уточнили, что решение об опеке будет принято после завершения предварительного следствия и установления всех обстоятельств произошедшего. До этого маленькой девочке организуют социальное сопровождение.

«К ребенку в больницу ежедневно приходят сотрудники соцзащиты, которые играют с ней и следят, чтобы девочка была обеспечена всем необходимым», — отметил представитель департамента.

12 марта Ирину Гаращенко, мать ребенка, арестовали на два месяца по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. В ходе заседания 47-летняя подозреваемая заявила, что вся ситуация вокруг нее и ее дочери — провокация. Также она отрицала, что ее действия могли угрожать жизни ребенка.

10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка. По словам соседей, которые вызвали правоохранителей из-за непрекращающегося плача девочки, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, в которой находился ребенок, не соответствовала санитарным нормам и была завалена гниющим мусором.

Мать девочки задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Также сообщалось, что у ребенка были выявлены признаки анорексии и отсутствие социальных навыков. В частности, она не умеет разговаривать и одеваться, а при виде людей кричит и плачет. Кроме того, на ее шее было обнаружено вросшее в кожу украшение.