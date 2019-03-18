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Адвокат Кокорина рассказал о затягивании сроков рассмотрения апелляции

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Апелляция о пересмотре продления срока ареста футболиста Александра Кокорина до сих пор не поступила в Тверской суд, хотя с момента ее составления прошло уже три недели. Об этом рассказал в понедельник, 18 марта, адвокат Андрей Ромашов.

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По словам юриста, сначала составили жалобу. 26 февраля судья отказал в ее удовлетворении и завил, что апелляционное постановление будет готово через три дня.

«Через пять дней мы обратились в Мосгорсуд, но нам сказали, что тут копии не выдают — ждите в Тверском суде... Сегодня начали звонить туда с утра», — цитирует Ромашова телеканал «360». Он добавил, что в суде еще раз проверили корреспонденцию и сообщили, что из Мосгорсуда ничего не поступало.

Защитник отметил, что законом не установлены сроки, а подобная волокита серьезно ограничивает доступ к правосудию.

«Они скажут, что мы в течение трех дней всё изготовили, но почему-то не дошло. Вот и всё», — добавил адвокат.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Футболисты будут находиться под стражей до 8 апреля.

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