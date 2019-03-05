УФСИН согласилось допустить врачей «Зенита» к Кокорину

Российского футболиста Александра Кокорина в ближайшее время могут обследовать врачи футбольного клуба «Зенит». Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) дало на это разрешение. Об этом 5 марта агентству «РИА Новости» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, футболист рассказал, что ему необходимо обследование докторами из «Зенита», раньше его лечением занимались они.

«Учитывая, что Кокорин — профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь», — добавил Мельников.

Он также отметил, что в УФСИН точных сроков обследования пока не назвали.

22 января адвокат Кокорина заявил, что если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, то может дойти до замены сустава. Позже ему назначили реабилитационные процедуры в СИЗО.

5 марта Кокорин пожаловался на ожог и нагноение на ноге после проведения физиотерапевтической процедуры в «Бутырке». Тогда адвокаты попросили руководство СИЗО и следователей разрешить допустить к нему квалифицированных врачей.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Футболисты будут находиться под стражей до 8 апреля.