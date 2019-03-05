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УФСИН согласилось допустить врачей «Зенита» к Кокорину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российского футболиста Александра Кокорина в ближайшее время могут обследовать врачи футбольного клуба «Зенит». Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) дало на это разрешение. Об этом 5 марта агентству «РИА Новости» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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По его словам, футболист рассказал, что ему необходимо обследование докторами из «Зенита», раньше его лечением занимались они.

«Учитывая, что Кокорин — профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь», — добавил Мельников.

Он также отметил, что в УФСИН точных сроков обследования пока не назвали.

22 января адвокат Кокорина заявил, что если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, то может дойти до замены сустава. Позже ему назначили реабилитационные процедуры в СИЗО.

5 марта Кокорин пожаловался на ожог и нагноение на ноге после проведения физиотерапевтической процедуры в «Бутырке». Тогда адвокаты попросили руководство СИЗО и следователей разрешить допустить к нему квалифицированных врачей.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Футболисты будут находиться под стражей до 8 апреля.

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