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Замглавы ФСИН посчитал безделье Кокорина причиной онемения ноги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко объяснил, почему у футболиста Александра Кокорина возникли проблемы с ногой. По его словам, он лишь «лежит, смотрит телевизор, ест и усиленно набирает вес».

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«Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается», — сказал он журналистам «Интерфакса».

Максименко также подтвердил, что футболисту из-за болей в колене были проведены процедуры, после которых у него появилось покраснение на ноге.

«Помазали зеленкой, и оно уже заживает», — добавил замглавы ФСИН.

В пример Кокорину он поставил футболиста Павла Мамаева, который также находится в СИЗО. По его словам, спортсмен регулярно занимается физкультурой и играет в футбол, поэтому у него никаких проблем со здоровьем нет, отмечает телеканал «360».

Ранее 5 марта Кокорин пожаловался на ожог и нагноение на ноге после проведения физиотерапевтической процедуры в СИЗО «Бутырка». Адвокаты просят руководство СИЗО и следователей разрешить допустить к нему квалифицированных врачей.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.

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