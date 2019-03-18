На Украине подсчитали остатки газа

Украинские подземные хранилища (ПХГ) заполнены природным газом на 29,3%. Таким образом, голубого топлива в стране осталось 9,080 млрд кубометров. Об этом 18 марта пишет УНИАН со ссылкой на «Укртрансгаз».

С 7 ноября 2018 года объемы газа сократились на 47,2%, то есть на 8,12 млрд кубометров.

При этом в госкомпании отметили, что нынешние запасы природного газа на 5,5% превышают объемы за тот же период 2018 года, когда топлива оставалось 8,6 млрд кубометров.

В ноябре на Украине повысили цены на газ для населения, что привело к повышению тарифов на отопление на 17,1%. После этого украинские политики начали жаловаться на «колоссальные счета», из-за чего гражданам приходится переходить на дрова.

Премьер-министр страны Владимир Гройсман призвал жителей смириться с высокими ценами.