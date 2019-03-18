Прямой эфир

На Украине подсчитали остатки газа

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские подземные хранилища (ПХГ) заполнены природным газом на 29,3%. Таким образом, голубого топлива в стране осталось 9,080 млрд кубометров. Об этом 18 марта пишет УНИАН со ссылкой на «Укртрансгаз».

С 7 ноября 2018 года объемы газа сократились на 47,2%, то есть на 8,12 млрд кубометров.

При этом в госкомпании отметили, что нынешние запасы природного газа на 5,5% превышают объемы за тот же период 2018 года, когда топлива оставалось 8,6 млрд кубометров.

В ноябре на Украине повысили цены на газ для населения, что привело к повышению тарифов на отопление на 17,1%. После этого украинские политики начали жаловаться на «колоссальные счета», из-за чего гражданам приходится переходить на дрова.

Премьер-министр страны Владимир Гройсман призвал жителей смириться с высокими ценами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гройсман исключил премии сотрудникам «Нафтогаза» без получения выплат от РФ
В США заявили о проблемах с поставками СПГ из-за ситуации в Керченском проливе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017