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Гройсман исключил премии сотрудникам «Нафтогаза» без получения выплат от РФ

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Фото: TASS/Zuma/Maxym Marusenko
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В украинский бюджет не поступили средства, присужденные Стокгольмским арбитражным судом после победы «Нафтогаза» в споре с «Газпромом». Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

А газ я попрошу остаться: Киев и Москва намерены сохранить транзит
Главная проблема — неурегулированные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Во время обсуждения в Верховной раде вопроса о выплатах премии руководству «Нафтогаза» Гройсман подчеркнул, что бюджет страны не пополнился, несмотря на выигранный судебный процесс.

«Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет», — цитирует украинского премьера «РИА Новости».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Иск к «Газпрому» на $11,58 млрд был подан в Стокгольмский арбитраж в июне 2018 года. В нем «Нафтогаз» требовал пересмотреть тариф по транзиту газа с марта 2018 года по контракту, заключенному в январе 2009 года. Вскоре Юрий Витренко заявил, что в организации готовы уменьшить сумму своих требований по новому иску до $2 млрд при «некоторых условиях».

Это уже не первое разбирательство компаний в Стокгольмском арбитраже. В конце февраля 2018 года арбитраж обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В марте «Газпром» обжаловал решение суда, а позже и вовсе потребовал полной его отмены. Киев после этого объявил о начале принудительного взыскания средств, а также о поддержке судом ходатайства об аресте активов российской компании в Швейцарии и Нидерландах.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.

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