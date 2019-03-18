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Лыжная база со всем инвентарем сгорела на Урале

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В Златоусте Челябинской области сгорела лыжная база на стадионе имени Ишмурадовой, где в основном занимались дети. Пожар случился в ночь на 18 марта. Фото полыхающих зданий появились в соцсетях.

Как уточняет 1obl.ru сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 0:58. Ему сразу присвоили повышенный ранг сложности. Домик, где спортсмены переодевались, и спортивный инвентарь спасти не удалось. Также огнем была повреждена стена административного здания.

Сумма ущерба уточняется. Причины пожара неизвестны, сейчас их устанавливают специалисты. Кроме того, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Златоусте на прогулке в детском саду чуть не задохнулась воспитанница. Она залезла на игровой комплекс и зацепилась капюшоном. Воспитательница не сразу это заметила. Когда девочку освободили, она была уже без сознания.

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