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Выпрыгнувший с девятого этажа из-за пожара челябинец остался жив

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Фото: МЧС РФ
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Житель Челябинска выпрыгнул из окна квартиры на девятом этаже, спасаясь от пожара. Мужчина остался жив, он госпитализирован, сообщает в понедельник, 18 марта, ГУМЧС по региону.

Звонок о пожаре в многоэтажке по улице Захаренко поступил спасателям накануне поздно вечером.

Прибывшие подразделения обнаружили, что горит квартира на девятом этаже. Сотрудники МЧС приступили к тушению сразу с двух направлений: по автолестнице через окно и через входную дверь.

«Хозяин квартиры, не дождавшись помощи, до приезда пожарных самостоятельно спрыгнул вниз с девятого этажа. По счастливой случайности мужчина 1966 года рождения остался жив», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии.

В МЧС добавили, что очаг возгорания располагался на кухне, пламя охватило практически всю квартиру.

17 марта сообщалось, что крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Челябинске. В результате происшествия пострадали два человека.

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