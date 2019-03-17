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В Хакасии локализован пожар на заводе по производству резины

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Фото: МЧС РФ
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Спасательным службам удалось локализовать возгорание, возникшее 17 марта на заводе «Искож» по производству резины в городе Черногорск республики Хакасия. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В 19:55 (15:55 мск) пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. В 20:19 (16:19 мск) ранг пожара понижен до второго уровня сложности», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к тушению огня привлекалось 66 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России 59 человек, 15 единиц техники.

Пожар начался в 17:00 по местному времени (13:00 мск) в неэксплуатируемом цехе на территории завода. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС, там частично обрушилась крыша.

В середине января в городе Благовещенске Амурской области произошел пожар на складе с полистиролом. Площадь возгорания составила около 1250 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

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