Девочка едва не задохнулась на прогулке в детском саду в Златоусте
Девочка едва не задохнулась на прогулке в детском саду в городе Златоусте Челябинской области.
Она залезла на игровой комплекс и зацепилась капюшоном. Воспитательница не сразу заметила ребенка, попавшего в беду. Девочка провисела 2 минуты, а когда ее освободили, была уже без сознания.
Родителям об удушье ничего не сказали, мама получила видео только через сутки.
Девочка осталась жива, но неизвестно, как асфиксия скажется на ее здоровье.
Девочка едва не задохнулась на прогулке в детском саду в городе Златоусте Челябинской области.
Она залезла на игровой комплекс и зацепилась капюшоном. Воспитательница не сразу заметила ребенка, попавшего в беду. Девочка провисела 2 минуты, а когда ее освободили, была уже без сознания.
Родителям об удушье ничего не сказали, мама получила видео только через сутки.
Девочка осталась жива, но неизвестно, как асфиксия скажется на ее здоровье.