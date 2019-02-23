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Девочка едва не задохнулась на прогулке в детском саду в Златоусте

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Девочка едва не задохнулась на прогулке в детском саду в городе Златоусте Челябинской области. 

Она залезла на игровой комплекс и зацепилась капюшоном. Воспитательница не сразу заметила ребенка, попавшего в беду. Девочка провисела 2 минуты, а когда ее освободили, была уже без сознания.

Родителям об удушье ничего не сказали, мама получила видео только через сутки.

Девочка осталась жива, но неизвестно, как асфиксия скажется на ее здоровье.

 

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