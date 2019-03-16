В Париже 11 человек пострадали в результате устроенного «желтыми жилетами» пожара

Из-за пожара в Париже, устроенного в ходе протестной акции «желтых жилетов» 16 марта, пострадали 11 человек, среди которых двое полицейских. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что участники акции подожгли помещение банка, которое находится на первом этаже жилого дома недалеко от Елисейских Полей. Пожарные начали эвакуацию жильцов и взяли огонь под контроль.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими.

Ранее 16 марта он обратился к правоохранителям с призывом максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков», которые разгромили витрины нескольких магазинов в Париже.

В настоящее время число задержанных в ходе акций «желтых жилетов» возросло до 64. По данным МВД, на улицы столицы вышли более 7 тыс. человек.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

9 марта стало известно, что 17-я акция «желтых жилетов» во Франции собрала 28,6 тыс. участников. Указанная численность стала самым низким показателем с начала движения.