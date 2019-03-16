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В Париже 11 человек пострадали в результате устроенного «желтыми жилетами» пожара

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Из-за пожара в Париже, устроенного в ходе протестной акции «желтых жилетов» 16 марта, пострадали 11 человек, среди которых двое полицейских. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Отмечается, что участники акции подожгли помещение банка, которое находится на первом этаже жилого дома недалеко от Елисейских Полей. Пожарные начали эвакуацию жильцов и взяли огонь под контроль.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими.

Ранее 16 марта он обратился к правоохранителям с призывом максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков», которые разгромили витрины нескольких магазинов в Париже.

В настоящее время число задержанных в ходе акций «желтых жилетов» возросло до 64. По данным МВД, на улицы столицы вышли более 7 тыс. человек.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

9 марта стало известно, что 17-я акция «желтых жилетов» во Франции собрала 28,6 тыс. участников. Указанная численность стала самым низким показателем с начала движения.

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