В Киеве подожгли магазин конфет Roshen

Неизвестные подожгли магазин кондитерских изделий Roshen на Оболонском проспекте в Киеве, сообщает УНН, ссылаясь на правоохранителей.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 марта. По предварительным данным, злоумышленники облили торговую точку горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. Пострадавших нет.

При осмотре места поджога была найдена пластиковая бутылка с остатками прозрачного вещества.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Виновным грозит до трех лет тюрьмы, отмечает «РИА Новости».

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тыс. т продукции в год. Название образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — президента Украины Петра Порошенко.

Во время участия в выборах президента страны в 2014 году Порошенко пообещал продать свою компанию в случае победы. В 2016 году она была передана в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild, из-за чего до окончания президентских полномочий он уже не сможет влиять на бизнес.