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«Крабы» Порошенко проиграли российским «раковым шейкам» в суде ЕС

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Суд ЕС отклонил иск компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, о регистрации бренда Crabs.

Ответчиком, на протяжении нескольких лет, выступала российская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», которая входит в состав крупнейшего холдинга «Объединенные кондитеры».

Судебная инстанция признала, что украинские «крабы», которых Roshen планировала продавать в Европейском союзе, имеют идентичную российским «раковым шейкам» рецептуру, а также схожее исполнение этикетки конфеты.

Там пояснили, что это может ввести в заблуждение европейских покупателей, так как кондитерское изделие Crabs почти не отличается от других торговых знаков, говорится в решении генерального суда ЕС.

Разбирательство длилось почти пять лет. Теперь украинской компании необходимо будет выплатить судебные издержки.

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