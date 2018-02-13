«Крабы» Порошенко проиграли российским «раковым шейкам» в суде ЕС

Суд ЕС отклонил иск компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, о регистрации бренда Crabs.

Ответчиком, на протяжении нескольких лет, выступала российская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», которая входит в состав крупнейшего холдинга «Объединенные кондитеры».

Судебная инстанция признала, что украинские «крабы», которых Roshen планировала продавать в Европейском союзе, имеют идентичную российским «раковым шейкам» рецептуру, а также схожее исполнение этикетки конфеты.

Там пояснили, что это может ввести в заблуждение европейских покупателей, так как кондитерское изделие Crabs почти не отличается от других торговых знаков, говорится в решении генерального суда ЕС.

Прекрасная история.

А вы Crabs или Раковые шейки пробовали? https://t.co/PJeun9Lmrj — BIZ.liga.net (@BIZLIGA) February 12, 2018

Разбирательство длилось почти пять лет. Теперь украинской компании необходимо будет выплатить судебные издержки.