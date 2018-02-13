«Крабы» Порошенко проиграли российским «раковым шейкам» в суде ЕС
Суд ЕС отклонил иск компании Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, о регистрации бренда Crabs.
Ответчиком, на протяжении нескольких лет, выступала российская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», которая входит в состав крупнейшего холдинга «Объединенные кондитеры».
Судебная инстанция признала, что украинские «крабы», которых Roshen планировала продавать в Европейском союзе, имеют идентичную российским «раковым шейкам» рецептуру, а также схожее исполнение этикетки конфеты.
Там пояснили, что это может ввести в заблуждение европейских покупателей, так как кондитерское изделие Crabs почти не отличается от других торговых знаков, говорится в решении генерального суда ЕС.
Разбирательство длилось почти пять лет. Теперь украинской компании необходимо будет выплатить судебные издержки.