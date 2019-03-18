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Jeep представил в России новую версию кроссовера Compass

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Фото: Jeep
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На российском рынке начались продажи кроссовера Jeep Compass в новой комплектации Night Eagle. Об этом 18 марта сообщает «Авторевю».

Автомобиль отличается 18-дюймовыми колесными дисками черного цвета, тонированными задними стеклами, темным оформлением салона, комбинированной обивкой сидений, а также электроприводом поясничного упора в передних креслах. Опционально модель можно оснастить пакетом Night Eagle Technology, в который входит информационно-развлекательная система с 8,4-дюймовым экраном, навигатор и камера заднего вида.

Кроссовер Jeep Compass Night Eagle получил 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость новинки у российских дилеров составляет 2,239 млн рублей.

6 марта сообщалось, что в Женеве дебютировали новые модификации компактных кроссоверов Renegade и Compass, которые получили гибридные силовые установки.

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