Сальмонеллу нашли в продукции «Ангарской птицефабрики»

В продукции предприятия «Ангарская птицефабрика» нашли сальмонеллез. Из торговой сети «Янта – Улан-Удэ» отозвали на утилизацию 2,9 т некачественного мяса. В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что наличие патогенной микрофлоры сальмонеллы представляет угрозу для здоровья потребителей.

ИА IrkutskMedia уточняет, что во время проверки специалисты исследовали 24 образца птицеводческой продукции. В 15 образцах они обнаружили геном сальмонеллы, а в восьми — патогенную микрофлору.

Агентство отмечает, что Роспотребнадзор уже находил сальмонеллез в продукции «Ангарской птицефабрики». Это было в феврале 2019 года.

По факту проверки началось административное расследование. В адрес администрации предприятия внесено представление об отзыве из оборота партий, где обнаружили патогенную микрофлору.

Ранее сообщалось, что ангарскую религиозную организацию, представители которой провели шаманский обряд с сожжением пяти верблюдов, оштрафовали на 3 тыс. рублей. Их обвинили в отсутствии ветеринарных документов при перевозке животных из Бурятии в Иркутскую область.