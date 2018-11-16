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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована в США, рост заболевания выявили в 29 штатах, об этом предупредил россиян Роспотребнадзор. В ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Причиной острой кишечной инфекции в 29 штатах стал возбудитель сальмонеллеза, находившийся в полуфабрикатах из мяса кур, отмечается в сообщении на сайте Роспотребнадзора 16 ноября.

Кроме того, в 22 штатах к концу октября заболели 120 человек, причиной этого стали некачественный говяжий фарш, произведенный фирмой JBS Tolleson (штат Аризона).

Из торговых сетей отозвали более 2,9 млн кг этого продукта.

22 октября в ведомстве рассказали, что неблагополучная ситуация с заболеваемостью корью складывается на Украине.

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