Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США

Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована в США, рост заболевания выявили в 29 штатах, об этом предупредил россиян Роспотребнадзор. В ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Причиной острой кишечной инфекции в 29 штатах стал возбудитель сальмонеллеза, находившийся в полуфабрикатах из мяса кур, отмечается в сообщении на сайте Роспотребнадзора 16 ноября.

Кроме того, в 22 штатах к концу октября заболели 120 человек, причиной этого стали некачественный говяжий фарш, произведенный фирмой JBS Tolleson (штат Аризона).

Из торговых сетей отозвали более 2,9 млн кг этого продукта.

22 октября в ведомстве рассказали, что неблагополучная ситуация с заболеваемостью корью складывается на Украине.