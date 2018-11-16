Роспотребнадзор изъял 3,5 т хлебной продукции в 2018 году

За девять месяцев 2018 года специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота более 3,5 т хлебобулочных — они не соответствовали санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим нормам.

Как сообщается в пятницу, 16 ноября, на сайте ведомства, вес хлебобулочной продукции, не соответствующей гигиеническим нормам по содержанию загрязнителей химической природы, составил 0,11%.

Удельный вес проб, не соответствующих по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов), составил 1,97%.

Качество 1,86% изделий не соответствовало заявленным требованиям. Ситуация с качеством хлебных изделий остается на контроле Роспотребнадзора.

Накануне сообщалось, что сотрудники ведомства проверили изготовителей поддельных молокопродуктов. 7 ноября в больницах и детских садах Орловской области сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что 28% молочной продукции — подделка.