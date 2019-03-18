Спасенного в Приморье медвежонка-сироту выпустили в тайгу

Сотрудники охотнадзора Приморского края выпустили в дикую природу гималайского медвежонка, которого привезли в центр реабилитации после того, как он потерял мать.

Как пишет «РИА Новости», медведь попал в руки сотрудников центра реабилитации МРОО «Центр «Тигр», когда ему было 3–4 месяца. После гибели матери он остался один и не смог бы самостоятельно приспособиться к дикой природе.

«За время содержания в центре медвежонок окреп, приобрел навыки самостоятельного существования в естественной среде обитания. Сейчас его выживание не вызывает опасений», — заверил глава департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов в воскресенье, 17 марта.

12 января жители Камчатки собрали более 220 тыс. рублей для того, чтобы отправить десятимесячную медведицу Машку в Центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калужской области.

Оставшийся без мамы, возможно, убитой охотниками, истощенный медвежонок вышел к людям в декабре 2018 года, его доставили в Елизовский зоопарк. Волонтеры выходили животное и даже завели ему страницу в Facebook.