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Жители Камчатки собрали для медвежонка деньги на билет до Москвы

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Фото: REN TV
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Более 220 тыс. рублей собрали жители Камчатки для того, чтобы отправить десятимесячную медведицу Машку в Центр реабилитации диких животных. Об этом рассказала «Российская газета» в субботу, 12 января.

Оставшийся без мамы, возможно убитой охотниками, истощенный медвежонок вышел к людям в декабре 2018 года, его доставили в Елизовский зоопарк. Волонтеры выходили животное и даже завели ему страницу в Facebook. Но теперь возникла проблема — что с ним делать.

«Заповедники не берут — мишук невыпускной, так как ориентирован на человека, и значит, в любом случае пойдет к людям… Встречи людей с медведями на Камчатке, да и не только там, не сулят ничего хорошего обеим сторонам», — рассказывают волонтеры.

Принять Машку согласился специализированный Центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калужской области, но перевозка туда через Москву стоит больших денег, и волонтеры объявили сбор средств. Сейчас билеты уже куплены, и 21 января медведица вылетит в Москву.

15 ноября жители Пензы, содержащие цирковую медведицу у себя во дворе, попросили о помощи местный зоопарк.

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