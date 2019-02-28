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Медведь сбежал из бродячего цирка ради прогулки по Ижевску

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Фото: vk.com
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Медведь сбежал из передвижного цирка в Ижевске и отправился гулять по городу, сообщает пресс-служба регионального МВД в четверг, 28 февраля. 

По данным «Известий Удмуртской республики», в местный дворец культуры «Железнорожников» приехал цирк из Пензы. После выступления зверь каким-то образом смог выскользнуть на улицу.

Хищника засняли очевидцы. Животное, в частности, прогуливалось около вокзала, отмечает РЕН ТВ

Спустя некоторое время медведя поймали дрессировщики, посадили в автомобиль и вернули обратно в цирк. Полиция инициировала проверку по факту происшествия.  

Ранее в феврале сообщалось, что россиянам хотят запретить держать дома медведей, ядовитых пауков и львов. С таким предложением выступило Минприроды. 

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