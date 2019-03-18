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Жители планеты совершили в 2018 году более 1,4 млрд путешествий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жители планеты за 2018 год совершили более 1,4 млрд поездок. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Euromonitor International, которые провели исследование международного туристического рынка.

Эксперты выяснили, что число поездок по сравнению с 2017 годом увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте рост рынка зафиксирован до отметки в $2,5 трлн, пишет «Федеральное агентство новостей».

Самыми активными путешественниками эксперты признали жителей США, Великобритании, Франции, Германии. Также среди лидеров оказались туристы из Китая и других азиатских стран.

12 марта сервис «Туту.ру» опубликовал данные опроса, согласно которому большинство россиян уже определились с планами на летний отпуск. Около 94% из 3,5 тыс. респондентов сказали, что уже знают, где проведут отпуск, остальные 6% об этом пока не думали.

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