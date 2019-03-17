Фламандского почтового голубя продали на аукционе за €1,25 млн

Пятилетний почтовый голубь Армандо из Фландрии стал самым дорогим голубем в мире.

Как сообщает телеканал RTBF, Армандо был продан в воскресенье на аукционе в Восточной Фландрии (Бельгия) за рекордную сумму в €1,25 млн.

Известно, что Армандо купил гражданин Китая. Китайцы высоко ценят именно бельгийских голубей.

Голубя считают одним из лучших в истории голубиных гонок, он является обладателем многочисленных призов. Однако теперь главной задачей Армандо будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.

В марте аукционный дом Christie's распродал коллекцию искусства британского певца Джорджа Майкла. Самым ценным лотом стал белый голубь, «парящий» в формальдегиде за голубым стеклом. Его стоимость оценивается от £1 млн до £1,5 млн ($1,3–1,9 млн).