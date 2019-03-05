Особняк Федора Шехтеля выставили на аукцион

Одно из двух сохранившихся зданий русского архитектора Федора Шехтеля выставили на аукцион в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы 5 марта.

Здание с внутренним двором, гаражом и бытовой пристройкой расположено по адресу Чоботовский проезд, дом 8, строение 1, 2, 3. Оно является исторически значимым объектом, усадьбу смогут арендовать предприниматели.

«Будущий арендатор должен неукоснительно соблюдать охранные обязательства — дом Шехтеля относится к объекту культурного наследия федерального значения», — приводит НСН слова главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

По словам москвоведа Филиппа Смирнова, деревянная усадьба представляет собой «шедевр модерна в «русском романтическом стиле». В конце XIX века Шехтель готовился к Всемирной выставке в Глазго и запланировал несколько деревянных павильонов. Проекты он показал книгоиздателю Левенсону, а тот захотел построить в таком стиле дачу. Архитектор реализовал проект, а спустя три года построил еще одно здание в таком же стиле — Ярославский вокзал.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», стартовая цена годовой аренды лота составляет 2,1 млн рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 21 марта. Аукцион пройдет 28 марта.

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