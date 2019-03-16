Коллекция предметов искусства Джорджа Майкла ушла с молотка

Аукционный дом Christie's распродал коллекцию искусства британского певца Джорджа Майкла. С молотка ушли 60 лотов общей стоимостью $12 млн.

Всю жизнь певец собирал арт-объекты современных британских художников, и чем экстравагантнее была работа, тем больше денег готов был отдать за нее музыкант.

Самым ценным лотом на аукционе стал белый голубь, «парящий» в формальдегиде за голубым стеклом. Его стоимость оценивается от £1 млн до £1,5 млн ($1,3–1,9 млн).