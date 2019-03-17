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Гараничев отказался от общения с журналистами после гонки на ЧМ

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российский биатлонист Евгений Гараничев не захотел общаться с журналистами после завершающей гонки на чемпионате мира в Эстерсунде, в ходе которой он совершил несколько промахов. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в масс-старте спортсмен лидировал в гонке перед четвертой стрельбой, однако потом допустил четыре промаха, из-за чего уже не смог бороться за медали.

Ради подготовки к масс-старту Гараничев 16 марта отказался от участия в эстафете. В составе команды его заменил Никита Поршнев, выигравший индивидуальную гонку на недавней Универсиаде в Красноярске.

За последние годы Гараничев пять раз заходил на штрафные круги на чемпионатах мира с 2012 по 2016 год и Олимпиаде 2014 года.

10 марта он пробежал лишний штрафной круг в гонке преследования на чемпионате мира, проходящем в шведском Эстерсунде. Спортсмен допустил промах на последнем, четвертом огневом рубеже, но вместо одного штрафного круга пробежал два.

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