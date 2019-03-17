Синоптики рассказали о погоде в московском регионе на следующей неделе

В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается потепление, из-за чего почти каждый день будут идти небольшие дожди. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что на формирование погоды в столице в основном будут влиять циклоны.

«Они будут перемещаться по северу Европейской России, оставляя центральные области на своих теплых перифериях. При этом температурный режим будет очень плавно и постепенно повышаться, и какого-то резкого и обильного тепла не ожидается», — рассказали синоптики.

Температура воздуха не будет изменчивой и составит в ночные часы от -3 до +2 градусов, а днем от +2 до +7 градусов, что превысит климатическую норму.

15 марта сообщалось, что зимние волны холода могут вернуться в московский регион в апреле и мае. Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны.