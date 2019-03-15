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Синоптики назвали дату прихода климатической весны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Климатическая весна с температурой до 13–15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, речь идет о периоде, когда можно ходить по улице без верхней одежды.

«Сейчас у нас ночью минусовые температуры, а днем небольшой плюс, поэтому говорить о тепле пока рано», — сказал специалист.

Так, с 15 по 17 марта ночью ожидается около минус 1–3 градуса, днем около 2–5 градусов выше нуля. В понедельник, 18 марта, в Москве будет около 5–6 градусов тепла, в некоторых районах воздух может прогреться до 8 градусов.

2 марта синоптики рассказали, что москвичам не стоит ждать ранней весны в столице. В этом году снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.

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