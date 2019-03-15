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Климатолог допустил возвращение холода в Москву в апреле и мае

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Зимние волны холода могут вернуться в Московский регион в апреле и мае. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Специалист также сравнил вероятное возвращение холодов в теплое время года с бабьим летом, назвав его возвратным похолоданием. По его словам, это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны.

«С очень большой вероятностью нас ждут в апреле-мае некие волны холодной, прохладной погоды. Но это случается каждую весну, как и бабье лето — осенью», — рассказал Семенов.

Климатолог отметил, что в 2019 году в столицу весна пришла аномально раньше по сравнению с тенденциями прошлых десятилетий.

Ранее 15 марта сообщалось, что климатическая весна окончательно установится в Москве к 25 марта.

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