Синоптики рассказали о потеплении до +5 градусов в Москве 15 марта

В Москве и Подмосковье 15 марта ожидается облачная погода с потеплением до +5 градусов. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По словам специалистов, существенных осадков не прогнозируется, максимальная температура воздуха составит +2…+4 градуса в городе, и до +5 градусов в области. Ветер южный с порывами 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., влажность воздуха — порядка 60%, пишет сетевое издание m24.ru.

Синоптики отмечают, что в начале весны фиксировались частые и радикальные перемены погоды: резкое снижение температуры, сменяющееся аномальным теплом, резкое понижение и интенсивный рост атмосферного давления. Из-за этого у метеочувствительных людей часто менялось артериальное давление, иногда вплоть до гипертонических кризов, возникали головные боли и учащались приступы мигрени, агентство городских новостей «Москва».

Ранее 15 марта сообщалось, что климатическая весна окончательно установится в Москве к 25 марта.