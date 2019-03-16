Синоптики предупредили о снеге в Москве

Пасмурная погода ожидается в Москве в субботу, 16 марта. Также в мегаполисе ожидается небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, среднесуточная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, однако «весной не пахнет», уточнил он на своей странице в Facebook.

«Погода будет пасмурная, солнца не ожидается. В Москве облачно, небольшой снег», — уточнил он.

Днем в Москве ожидается от нуля до плюс 2 градусов. «Одеваться нужно теплее, обязательно шапки», — предупредил Тишковец.

Атмосферное давление продолжит слабое падение и составит 738 мм рт. ст.

Накануне сообщалось, что зимние волны холода могут вернуться в московский регион в апреле и мае. Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны.