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Синоптики предупредили о снеге в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пасмурная погода ожидается в Москве в субботу, 16 марта. Также в мегаполисе ожидается небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, среднесуточная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, однако «весной не пахнет», уточнил он на своей странице в Facebook.

«Погода будет пасмурная, солнца не ожидается. В Москве облачно, небольшой снег», — уточнил он.

Днем в Москве ожидается от нуля до плюс 2 градусов. «Одеваться нужно теплее, обязательно шапки», — предупредил Тишковец.

Атмосферное давление продолжит слабое падение и составит 738 мм рт. ст.

Накануне сообщалось, что зимние волны холода могут вернуться в московский регион в апреле и мае. Это явление связано с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны.

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