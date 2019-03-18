Крышам мир: Минстрой избавит кровли от частого ремонта

Крыши многоквартирных и частных домов, торговых центров и промышленных зданий в России станут более долговечными. Минстрой утвердил новый свод правил СП 17 «Кровли». Данные изменения позволят продлить срок службы кровель, снизить вероятность протечек и образования сосулек, сократить затраты УК и частных домовладельцев на содержание и ремонт. По словам экспертов, это также убережет граждан от приобретения подделок — продукции, которая быстро покрывается ржавчиной и деформируется под тяжестью снега.

Путеводитель по крыше

Сегодня нагрузка на крыши современных зданий, торговых и бизнес-центров, а также отдельных жилых домов постоянно растет. Там размещаются блоки кондиционеров, охлаждающие станции, антенны, сигнальные фонари. Зачастую кровля не выдерживает интенсивной пешеходной нагрузки и материалы, из которых она состоит, теряют свои эксплуатационные свойства. В результате человек, обслуживающий оборудование или очищающий крышу от снега, чувствует под ногами буквально «батут» или «одеяло». Последствия такой деформации — постоянные протечки и формирование опасных сосулек.

Приказ Минстроя от 18 февраля 2019 года внес изменения в свод правил проектирования новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых кровель. С документом, разработанным экспертами ЦНИИПромзданий, ознакомились «Известия». Новые нормы вступят в силу 18 августа 2019 года.

— Новые требования основаны на проведенном нами исследовании пешеходной (динамической, точечной) нагрузки на кровлю, — указал заместитель руководителя отдела покрытий и кровель ЦНИИПромзданий Алексей Воронин. — Оно проводилось по аналогии с европейским на специально приобретенном оборудовании, имитирующем ходьбу кровельщиков по теплоизоляционным плитам и водоизоляционному ковру.

По его словам, изучались поверхности с наиболее распространенными видами тепло- и гидроизоляции.

— Мы регулярно обследуем крыши зданий, которые были построены 3–5 лет назад. И многие из них практически полностью вытоптаны, покрытия в заплатках, кровлю фактически нужно менять. Затраты на капитальный ремонт кровли составляют от 4 млн рублей. А если это, например, торговый центр или промышленный объект, то для ремонта необходимо будет также закрывать здание на реконструкцию. Это потеря прибыли для собственника, — отметил руководитель технической рабочей группы Национального кровельного союза Сергей Колдашев.

Новые требования позволят уже на этапе проектирования нового здания или разработки проекта капитального ремонта выбрать оптимальную комбинацию кровельных материалов, которая будет учитывать все особенности будущей эксплуатации, чтобы кровля служила долго, пояснил эксперт.

Утеплить по-новому

Основное новшество СП «Кровли» — повышенные требования к прочности утеплителя на плоских крышах.

— По нашим оценкам, новый свод правил позволит увеличить межремонтный срок службы кровель до 15–25 лет и более. В нашей стране условия эксплуатации кровель довольно жесткие: необходимо постоянно чистить снег и обслуживать оборудование. В итоге при неправильном выборе типа или толщины утеплитель вытаптывается и теряет свои теплоизоляционные свойства, — отмечает представитель компании «Технониколь» (член Ассоциации РОСИЗОЛ) Евгений Войлов. В результате снижается срок службы кровли — происходит постоянное размораживание и оттаивание застоявшейся воды, лед разрывает слои кровельного ковра, из-за ухудшения свойств утеплителя могут возникнуть дополнительные затраты на отопление здания и появиться проблема образования сосулек.

Свод правил вводит таблицу требований по прочности для всех основных видов утеплителей, представленных на российском рынке, а также учитывает толщину кровельного покрытия и особенности плоских крыш — насколько активно они используются.

— Как показывает опыт, при строительстве плоских крыш без устройства стяжек применение недостаточно прочных утеплителей приводит к деформации материалов еще на стадии монтажных работ, когда по крыше перемещаются рабочие. Из-за этого снижаются теплотехнические характеристики кровли и, как следствие, ухудшается ее качество, — подчеркнула исполнительный директор Национального кровельного союза Елена Пахутко.

Черепица vs черепки

Новые изменения коснутся и требований к толщине металлочерепицы, которая теперь не должна быть меньше 0,5 мм, композитной черепицы — не менее 0,45 мм без учета полимерного защитного покрытия, то есть краски.

Металлочерепица представляет собой бюджетное кровельное покрытие, которое имитирует классическую глиняную черепицу. Поскольку этот материал пользуется популярностью, рынок наводнили дешевые подделки, в результате покупатели рискуют приобрести некачественный продукт, сказали «Известиям» в компании «Северсталь».

— До появления изменений в СНиП многочисленные технические условия производителей не давали гарантию, что будет применяться надежная продукция, а для проектировщиков это дополнительные риски при закладывании в проекты материала сомнительного качества, — отметил руководитель направления по техническому регулированию компании «Северсталь Менеджмент» Юрий Веселов. Теперь в разделе, посвященном скатным крышам, появился как сам термин «металлочерепица», так и требования к материалу для изготовления данного продукта.

Как ожидают участники рынка, утвержденные нормативы позволят повысить надежность кровель, увеличить их срок службы, сократить число промежуточных ремонтов, а значит, и сэкономить деньги потребителей услуг ЖКХ, инвесторов, частных домовладельцев.