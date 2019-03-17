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Российские керлингистки обыграли датчанок на чемпионате мира

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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Henning Bagger
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Женская сборная России обыграла соперниц из Дании во втором туре чемпионата мира по керлингу в датском Силькеборге. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 17 марта.

Итоговый счет игры составил 7:6 в пользу россиянок. В состав отечественной команды вошли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В первом туре чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счетом 11:5.

В следующий раз россиянкам предстоит встретиться со сборной Южной Кореи. Соревнование пройдет позднее 17 марта.

Всего в турнире участвуют 13 команд. Сборная Дании становилась чемпионом мира в 1982 году. Лучшим результатом для российской сборной стало серебро на турнире в 2017 году.

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