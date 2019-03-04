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Священнослужители сыграли швабрами и чайником в керлинг в Узловой

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В городе Узловая Тульской области священнослужители сыграли в импровизированный керлинг. Для этого они использовали чайник и швабры.

Фото происходящего появились в одной из соцсетей и вызвали интерес у пользователей, сообщает ИА «Тульские новости». Позже выяснилось, что представителей церкви пригласили на спортивный праздник для учеников сельских школ. Его каждый год проводят на базе узловского физкультурно-оздоровительного комплекса «Локомотив».

На сайте администрации Узловского района говорится, что керлинг, когда по льду катают чайник с помощью щеток, вызвал особый интерес и участников, и болельщиков.

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