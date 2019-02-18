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Козоводство поддержат субсидиями в Тульской области

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Фермерам, которые занимаются разведением мелкого рогатого скота в Тульской области, предоставят субсидии. Аграрии смогут возместить часть затрат на приобретение поголовья.

Меры поддержки сельского хозяйства обсудили в правительстве региона. В 2019 году на поддержку производственной деятельности аграриям выделят 1,05 млрд рублей. Средства пойдут на денежное возмещение затрат, понесенных аграриями в производственных целях. Об этом пишут «Тульские известия».

Кроме того, в 2019 году вводятся субсидии на содержание поголовья мелкого рогатого скота. Фермеры, занятые в козоводстве и овцеводстве, могут получить поддержку для приобретения поголовья животных.

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