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Названы первые симптомы развития подагры

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Фото: Depositphotos
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Американские медики из клиники Мэйо (штат Миннесота) рассказали о первых симптомах подагры — заболевания, поражающего суставы из-за отложения в них солей мочевой кислоты. По их словам, одним их первых признаков может быть сильная боль.

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Специалисты отмечают, что обычно подагра начинается с поражения сустава большого пальца на ноге. Также в зону риска попадают колени, локти, запястья и пальцы рук. В первую очередь насторожить должно покраснение и воспаление пораженного сустава, который становится горячим. По мере развития болезни диапазон движения оказывается ограничен и человеку всё сложнее нормально двигать пораженными суставами.

Отмечается, что главным фактором риска при подагре является неправильное питание. Провоцировать это заболевание может употребление большого количества мяса и морепродуктов, алкоголя и напитков с высоким содержанием фруктозы. Также риск подагры повышается у людей с ожирением — в таком случае почкам труднее выводить мочевую кислоту и она накапливается в организме.

Подагру может также вызвать высокое кровяное давление, диабет, заболевания сердца и почек или недавно перенесенная операция. Играет роль и наследственная предрасположенность — риск появления этого заболевания в таком случае намного выше. По словам медиков, чаще ему подвержены мужчины — обычно его диагностируют в возрасте от 30 до 50 лет. При этом у женщин риск возникновения подагры растет после наступления менопаузы.

В феврале британские медики назвали шесть симптомов, которые могут быть признаками рака у мужчин, но часто упускаются из виду. В их числе длительный кашель, а также резкая и беспричинная потеря веса.

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