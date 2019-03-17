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В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

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Фото: Pixabay
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В городском парке Магадана стая бездомных собак набросилась на пятилетнего ребенка и покусала его. Мальчик получил серьезные травмы и был прооперирован, сообщает 17 марта «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

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После происшествия ребенка доставили в областную больницу. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил муниципальным властям совместно с правоохранителями решить проблему бродячих собак. При этом он подчеркнул, что это необходимо сделать «строго в рамках закона».

«Доложить о принятых мерах и решениях городские чиновники должны будут в течение суток», — говорится в сообщении.

По данным MagadanMedia, это не первый случай нападения собак на людей в Магадане. В поселке Сокол крупная собака, которую выгуливали без поводка, набросилась на ребенка, выхватив у него из рук сумку. По решению административно-технической комиссии мэрии Магадана, владельцу животного пришлось выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

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