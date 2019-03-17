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В Париже задержаны около 200 участников акции «желтых жилетов»

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Полицейские Парижа поместили под стражу около 200 участников акции «желтых жилетов», которая прошла накануне во французской столице. Протесты переросли в беспорядки, погромы и многочасовые столкновения агрессивно настроенных граждан с полицейскими.

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Как сообщил в своем эфире телеканал BFMTV, всего в Париже задержали 237 участников беспорядков, после разбирательства несколько десятков человек отпустили. Среди остающихся под стражей — 15 несовершеннолетних.

В ходе проведения акции на проспекте Мак-Магон возле Триумфальной арки демонстранты напали на полицейские машины. «Жилеты» разгромили несколько магазинов и подожгли помещение банка, которое находится на первом этаже жилого дома недалеко от Елисейских Полей. В результате пострадали 11 человек, в том числе двое полицейских.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер написал на своей странице в Twitter, что лица, совершившие поджог, являются «убийцами», а не протестующими. Он также призвал правоохранителей максимально жестко отвечать на провокации «профессиональных погромщиков».

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

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