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Полиция задержала более 30 «желтых жилетов» в Париже

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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В Париже начались задержания участников движения «желтых жилетов». По состоянию на 12:30 местного времени (13:30 мск) 16 марта телеканал BFMTV со ссылкой на полицию сообщил о 31 задержанном.

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В настоящее время отдельные колонны манифестантов движутся в центр французской столицы от нескольких вокзалов. Наиболее многочисленный марш 18-й акции движения от Северного вокзала уже достиг площади Шарля де Голля, где собрались около тысячи человек.

Полицейские выставили кордоны на прилагающих улицах и блокировали движение колонны на переполненную площадь. Стычки манифестантов с правоохранителями происходят на прилегающих к площади улицах.

Напряженность растет и возле Триумфальной арки. Кроме того, жандармерия использовала слезоточивый газ на окраине Елисейских полей.

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», между стражами порядка и манифестантами начались серьезные столкновения. Агрессивно настроенные участники шествия провоцировали полицию и нарушали мирный порядок шествия. Те в ответ многократно применили слезоточивый газ.

Перед началом акции «желтые жилеты» перекрыли движение транспорта на Елисейских полях.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

9 марта стало известно, что 17-я акция «желтых жилетов» во Франции собрала 28,6 тыс. участников. Указанная численность стала самым низким показателем с начала движения.

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