Трамп раскритиковал Маккейна за поддержку Obamacare

Президент США Дональд Трамп раскритиковал покойного экс-сенатора Джона Маккейна.

Глава Белого дома заявил, что пятном на его репутации было решение поддержать реформу здравоохранения, которую проводил экс-президент Барак Обама.

Таким образом Трамп отреагировал в Twitter на заявление бывшего генерального солиситора Кеннета Стара, передает «Газета.ру».

Стар заявил, что главным пятном на репутации Маккейна является его упоминание в докладе о предполагаемой связи президента с Россией. При этом он назвал политика «американским героем».

По мнению Трампа, Маккейн отказался наложить вето на реформу здравоохранения Обамы (Obamacare), хотя сам выступал против нее, когда она обсуждалась.

В октябре 2017 года Трамп подписал указ, который позволяет обойти ряд положений Obamacare. Республиканцы в конгрессе добились отмены штрафов за отсутствие страховки, де-факто лишив потребителей финансовых стимулов для покупки полисов.

Реформа здравоохранения была проведена Обамой в 2010 году. Нынешний американский лидер назвал программу «пыткой для американского народа». В рамках данной системы граждане США были обязаны иметь медицинскую страховку, а для малоимущих предусматривались субсидии.