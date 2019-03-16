Маккейн передал ФБР досье о «связях Трампа с Россией»

Сенатор США Джон Маккейн поделился с Федеральным бюро расследований (ФБР) и СМИ пакетом документов с неподтвержденной информацией о том, что у России якобы есть компрометирующая информация на главу Белого дома Дональда Трампа.

Отмечается, что Маккейн отрицал передачу информации, связанной с президентской кампанией Хиллари Клинтон и национальным комитетом Демократической партии США, порталу BuzzFeed.

При этом он передал эти сведения ФБР, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на западные СМИ. Позднее бывший агент контрразведки ФБР Билл Пристап подтвердил получение от сенатора 33-страничного документа в 2016 году.

Копия документа также была предоставлена в распоряжение представителя Госдепа Виктории Нуланд, члена Совета национальной безопасности США при Бараке Обаме Селесты Валландер и члена палаты представителей Адама Кинзингера.

При этом соратник Маккейна Дэвид Крамер заявил, что получил пакет документов от британского разведчика Кристофера Стила и впоследствии предоставил его CNN, BuzzFeed и The Washington Post. Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа.

Позже к работе подключили Стила — главу лондонской фирмы экс-сотрудников британских спецслужб. Затем портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе.