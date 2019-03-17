Пентагон приобретет 10 тыс. ракет против России

Министерство обороны США планирует закупить более 10 тыс. управляемых ракет, чтобы в будущем иметь возможность нанести удар по России и Китаю.

Как пишет портал Task and Purpose, Пентагон настаивает на включении в новый проект бюджета расходов на 10 193 ракеты типа «земля–земля» реактивной системы залпового огня. По подсчетам издания, такое количество ракет обойдется Вашингтону в $1,4 млрд.

Журналисты утверждают, что резкое увеличение расходов на пополнение ракетного арсенала свидетельствует о переориентации Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния России и Китаю.

15 марта стало известно, что Соединенные Штаты занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В текущем году Пентагон планирует провести испытания двух типов ракет, запрещенных документом.