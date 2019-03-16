Бывший сотрудник Пентагона признался в попытке шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник американской разведки признался в попытке шпионажа в пользу Китая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на минюст США.

Некий Рокуэлл Хансен заявил, что передавал информацию военного характера китайской стороне и получал за это плату в сотни тысяч долларов.

В июне 2018 года присяжные признали бывшего офицера ЦРУ США Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая. По данным следователей, он передал китайскому аналитическому центру сведения, составляющие государственную тайну.

Минюст США в начале мая 2018 года сообщал, что бывший сотрудник ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли также был обвинен в сборе секретной информации для Китая.