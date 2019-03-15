США начали производить запрещенные ДРСМД ракеты

Соединенные Штаты занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза.

По ее словам, в текущем году Пентагон планирует провести испытания двух типов ракет, запрещенных документом. Разработка и производство вооружения финансируются из федерального бюджета.

«В конечном счете нам необходимо быть готовыми к выходу из ДРСМД. Наша подготовка включает в себя планы проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования» — цитирует представителя Пентагона ТАСС.

14 марта стало известно, что в августе 2019 года Пентагон проведет испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен ДРСМД.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.